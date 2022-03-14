ФЛП, отмена акцизов на топливо и большой бизнес на "упрощенке": как Рада хочет поддержать экономику

Налоговый комитет Рады одобрил проект закона о поддержке бизнеса, который включает налоговые ослабления для малого и крупного бизнеса, регулируется налогообложение пожертвований и кредитные каникулы.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

Доработанный документ №7137-д создан на основе правительственного №7137, которым предлагалось снизить налог на добавленную стоимость на топливо с 20% до 7%, а также отменить акцизы на нефтепродукты.

Эти нормы остались в комитетской версии, однако к ним добавился ряд мер по поддержке бизнеса.

Так, крупный бизнес сможет воспользоваться упрощенной системой налогообложения и уплачивать единый налог. Для этого лимит годового дохода повысят с 10 млн грн до 10 млрд грн, а ограничения по количеству работников будут сняты. Налог будет составлять 2% от обращения независимо от вида деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса).

Кроме того, Рада планирует определить, что фактические проверки могут проводиться по обеспечению возможности рассчитываться картой. За нарушение – штраф 8500 грн. В общем, восстанавливаются все фактические проверки, в частности, запрещенные на время карантина.

Благотворительная помощь, предоставленная участникам боевых действий и лицам, проживающим на территории боевых действий, не облагается НДФЛ. Также не облагается НДФЛ вся нецелевая благотворительная помощь, оказываемая лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ. Неприбыльные организации получают налоговую скидку в размере 16% (вместо 4% сейчас) на пожертвование.

Также с 24 февраля 2022 года до конца года собственники освобождаются от уплаты налога за землю, расположенную на территориях, на которых ведутся боевые действия.

За нарушение закона об РРО не будут штрафовать никого до завершения военного положения, а с 1 марта до прекращения военного положения ФЛП 1-3 групп не платят ЕСВ за себя. Упрощенцам 2-3 групп разрешается не платить ЕСВ за мобилизованных работников – такие суммы будут уплачены за счет госбюджета.

На период военного положения ФЛП не платят ЕСВ, если не получают доход. В течение 3 месяцев после его окончания штрафы и пеня по ЕСВ не применяются, а проверки не производятся.

Есть изменения и по поводу работы Нацбанка. Ему разрешается на время военного положения покупать ценные бумаги у эмитентов. Относительно банков, ослабляются требования по достаточности капитала на время войны и предоставляется ряд послаблений по финмониторингу.

Клиенты банков тоже получают льготы, в частности – убирается ответственность за несвоевременную оплату потребительских кредитов. А после войны еще месяц запрещается взимать имущество по ипотеке и выселению жителей.

Для должностных лиц устанавливается ограничение по заработной плате на время войны в размере до 65 тысяч грн, кроме непосредственно задействованных в мероприятиях необходимых для обороны Украины.

Как отметил Железняк, Раде предлагают голосовать закон за основу и в целом.