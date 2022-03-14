Фармгигант Bayer прекращает инвестиции и весь неосновной бизнес в России и Беларуси

Немецкий фармацевтивный гигант Bayer приостанавливает инвестиции в РФ и Беларуси, а также прекращает весь неосновной бизнес в этих странах.

Об этом говорится в заявлении компании.

"После вторжения России в Украину прошло больше двух недель. С самого начала мы полностью осудили эту жестокую агрессию против суверенной страны. Наши сердца болят, когда мы видим смерти невинных мирных жителей, включая детей.

Тысячи были убиты или ранены, миллионы убегают из страны, а гуманитарная ситуация для оставшихся ухудшается ежечасно. Мы поддерживаем народ Украины, который может полностью рассчитывать на нашу солидарность и поддержку", – говорят в Bayer.

В компании добавляют, что один из ее приоритетов – безопасность 700 сотрудников в Украине: им и их семьям продолжат оказывать финансовую помощь, убежище и помощь в эвакуации.

Также фармгигант создал Фонд помощи на 3 млн евро, а также пожертвовал средства и медтовары (антибиотики) для 27 тысяч украинских пациентов.

Сотрудники компании уже пожертвовали более 900 тыс евро в рамках кампании Красного Креста, добавляют в Bayer.

Также сотрудники создали платформу, на которой могут предложить жилье коллегам из Украины и их семьям, которым может понадобиться временное убежище.

Компания также объявила о прекращении всего неосновного бизнеса в РФ и Беларуси, "обеспечивая постоянный доступ к продуктам здравоохранения и сельскому хозяйству".

"В ответ на вторжение России в Украину Bayer прекратил все расходы в России и Беларуси, которые не связаны с поставкой основных продуктов для здравоохранения и сельского хозяйства. Это включает:

Приостановку всех рекламных и других средств продвижения.

Приостановку капитальных инвестиций на неопределенный срок.

Отказ от новых бизнес возможностей.

Мы также слышали голоса, призывающие полностью прекратить поставки всей нашей продукции в Россию и Беларусь. Мы понимаем эти беспокойства, поскольку война вызывает моральные и нравственные проблемы для каждой компании.

Наша позиция такова, что эта дурацкая война уже унесла много жизней. У нас есть этические обязательства – в каждой стране, в которой мы работаем. Лишение основных продуктов для здоровья и сельского хозяйства гражданского населения, таких как больных раком или сердечно-сосудистыми болезнями, продуктов для беременных женщин и детей, а также семена для выращивания пищи - лишь увеличит текущие потери от войны", - говорится в позиции компании.

Напомним:

Сообщалось, что немецкая химико-фармацевтическая транснациональная корпорация Bayer продолжает работать в РФ.

Экономическая правда