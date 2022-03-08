Фармгигант Bayer продолжает работу в России

Немецкая химико-фармацевтическая транснациональная корпорация Bayer продолжает работать в РФ.

Об этом Bayer подтвердил российскому изданию "РГ".

"Bayer предоставляет жизненно важные продукты для здравоохранения и производства продовольствия, бесперебойные поставки которых крайне необходимы. Мы прилагаем максимум усилий для обеспечения непрерывности поставок лекарств и агрономических решений", - заявили в компании.

Вместе с тем компания заявила о предоставлении Украине гуманитарной медицинской помощи на сумму 3 млн евро.

"Bayer объявляет о создании фонда помощи в случае стихийных бедствий в размере 3 миллионов евро для усиления чрезвычайных мер в ответ на вторжение в Украину".

Фонд поддержки пойдет в пользу международных и местных гуманитарных организаций, работающих в Украине и странах-соседях Восточной Европы", - говорится в сообщении.

"После событий последних дней и вторжения в Украину ситуация продолжает динамично развиваться. Bayer в шоке от нападения на свободу и демократию, что угрожает миру и безопасности в Европе и за ее пределами", - добавили в компании.

Экономическая правда