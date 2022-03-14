Oracle ответил на твит Зеленского, который призвал остановить поддержку продуктов в РФ

Техногигант Oracle ответил на твит президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал Microsoft, Oracle и SAP прекратить поддержку своих продуктов в России.

Об этом сообщается в Twitter.

"Oracle была одной из первых, кто полностью прекратил бизнес в России в поддержку народа Украины", – сказали в компании.

В Oracle добавили, что отрезали доступ к поддержке, а обновления программного обеспечения и исправления больше не доступны.

Также компания ответила, что приостановила все консультационные услуги поддержки клиентов.

Oracle написал также, что приостановил работу всех российских партнеров и их дочерних компаний, а ее продукты больше не разрешены для экспорта, реэкспорта или передачи в РФ.

Напомним:

Президент Зеленский призвал техгигантов Microsoft, Oracle и SAP прекратить поддержку своих продуктов в России.

Ранее техногигант Microsoft заявил, что останавливает все новые продажи в России из-за вторжения страны в Украину. Аналогичные решения приняли немецкий IT-гигант SAP и Oracle. В то же время, продукты компании продолжили работать на территории РФ.

Экономическая правда