Oracle ответил на твит Зеленского, который призвал остановить поддержку продуктов в РФ
Техногигант Oracle ответил на твит президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал Microsoft, Oracle и SAP прекратить поддержку своих продуктов в России.
Об этом сообщается в Twitter.
"Oracle была одной из первых, кто полностью прекратил бизнес в России в поддержку народа Украины", – сказали в компании.
В Oracle добавили, что отрезали доступ к поддержке, а обновления программного обеспечения и исправления больше не доступны.
Также компания ответила, что приостановила все консультационные услуги поддержки клиентов.
Oracle написал также, что приостановил работу всех российских партнеров и их дочерних компаний, а ее продукты больше не разрешены для экспорта, реэкспорта или передачи в РФ.
Напомним:
Президент Зеленский призвал техгигантов Microsoft, Oracle и SAP прекратить поддержку своих продуктов в России.
Ранее техногигант Microsoft заявил, что останавливает все новые продажи в России из-за вторжения страны в Украину. Аналогичные решения приняли немецкий IT-гигант SAP и Oracle. В то же время, продукты компании продолжили работать на территории РФ.
Экономическая правда
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