Киев получил системы Starlink
Воскресенье, 13 марта 2022, 23:10
Устройства глобальной спутниковой системы Starlink уже в Киеве.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
В столице имеется 12 терминалов спутниковой связи Starlink.
По словам Кличко, они будут работать для помощи в обеспечении критической инфраструктуры города и обороны столицы.
Напоминаем:
Кабинет министров расширил список товаров критического импорта, включив туда wifi-роутеры от Starlink, тепловизоры, приборы ночного видения, павербанки.
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