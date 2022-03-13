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Киев получил системы Starlink

Воскресенье, 13 марта 2022, 23:10

Устройства глобальной спутниковой системы Starlink уже в Киеве.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

В столице имеется 12 терминалов спутниковой связи Starlink.

По словам Кличко, они будут работать для помощи в обеспечении критической инфраструктуры города и обороны столицы.

Напоминаем:

Кабинет министров расширил список товаров критического импорта, включив туда wifi-роутеры от Starlink, тепловизоры, приборы ночного видения, павербанки.

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