Киев получил системы Starlink

Быть готовым. Если в Украине отключили связь: как подготовиться Все украинцы должны быть готовы к перебоям со связью. Даже если массового отключения связи в стране не будет, возможны локальные перебои, поэтому эти знания могут помочь в ответственный момент. (укр)

Пока все паникуют, Украина скупает свои долги. Что происходит? Правительство воспользовалось паникой вокруг эскалации на границах, чтобы выкупить часть долговых обязательств. Какую часть долга выкупил Минфин и выиграют ли от этого украинцы. (укр)