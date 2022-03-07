Кабмін включив до переліку критичного імпорту павербанки, тепловізори та Starlink

Кабінет міністрів розширив перелік товарів критичного імпорту, включивши туди wifi-роутери від Starlink, тепловізори, прилади нічного бачення, павербанки.

Про це йдеться у відповідній постанові уряду.

Також до переліку внесені, зокрема, цукрові буряки, насіння, сушені овочі, кілька, сардини, цистерни, каністри, телефонні апарати для стільникових мереж зв'язку та маршрутизатори, стабілізатор для харчової промисловості, екстракти солодові, фруктові наповнювачі, закваски, барвники, пластикові коробки, соки, електричні акумулятори, протидронні гармати, портативні електроліхтарі.

Раніше уряд визначив перелік товарів критичного імпорту, для закупівлі якого Національний банк дозволяє купувати валюту. Це вже п'яте розширення цього списку за час, який минув після його початкового затвердження.

Економічна правда