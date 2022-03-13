В "Дії" теперь есть и радио: как пользоваться
В приложении "Дія" теперь можно слушать радиостанции онлайн.
Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram.
"Теперь вместе с "Дія.TV", где вы можете смотреть марафон с новостями, вам доступно и радио, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают", - написал министр.
Как пользоваться Дія.Радіо?
1. Зайдите в Дію и нажмите Услуги
2. Выберите Дія.Радіо.
Федоров поблагодарил Национальную общественную телерадиокомпанию Украины за помощь в реализации услуги.
Напомним:
Министерство цифровой трансформации вместе со стриминговым сервисом Megogo запустило новую услугу в Дії – Дія TV, где будут транслировать единые новости.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua