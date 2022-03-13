В "Дії" теперь есть и радио: как пользоваться

В приложении "Дія" теперь можно слушать радиостанции онлайн.

Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram.

"Теперь вместе с "Дія.TV", где вы можете смотреть марафон с новостями, вам доступно и радио, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают", - написал министр.

Как пользоваться Дія.Радіо?

1. Зайдите в Дію и нажмите Услуги

2. Выберите Дія.Радіо.

Федоров поблагодарил Национальную общественную телерадиокомпанию Украины за помощь в реализации услуги.

Напомним:

Министерство цифровой трансформации вместе со стриминговым сервисом Megogo запустило новую услугу в Дії – Дія TV, где будут транслировать единые новости.

Экономическая правда