В Дії теперь есть телевидение – будут транслировать единые новости

Министерство цифровой трансформации вместе со стриминговым сервисом Megogo запускают новую услугу в Дії – Дія TV, где будут транслировать единые новости.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

"Сейчас Дія TV транслирует марафон объединившихся телеканалов, чтобы 24/7 освещать войну РФ против Украины. Так что вы будете в курсе последних новостей где угодно," – написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что впоследствии на Дія TV появится детский контент, чтобы "немного отвлечь малышей".

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно в соответствующем меню в "Дія" выбрать "Дія TV". Трансляция начнется автоматически.

Сервис доступен для пользователей iOS и Android.