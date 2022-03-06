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Укр / Рус

В Дії теперь есть телевидение – будут транслировать единые новости

Воскресенье, 6 марта 2022, 11:08

Министерство цифровой трансформации вместе со стриминговым сервисом Megogo запускают новую услугу в Дії – Дія TV, где будут транслировать единые новости.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

"Сейчас Дія TV транслирует марафон объединившихся телеканалов, чтобы 24/7 освещать войну РФ против Украины. Так что вы будете в курсе последних новостей где угодно," – написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что впоследствии на Дія TV появится детский контент, чтобы "немного отвлечь малышей".

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно в соответствующем меню в "Дія" выбрать "Дія TV". Трансляция начнется автоматически.

Сервис доступен для пользователей iOS и Android.

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Экономическая правда
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