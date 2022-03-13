На Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение – Минэнерго

На Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение - теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок будут снова работать в штатном режиме, а не от резервного питания.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает пресс-служба Энергоатома в Telegram.

"Сегодня благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченное российскими оккупантами.

Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе.

Теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок будут снова работать в штатном режиме, не от резервного питания", - заявил министр.

Он подчеркнул, что ЧАЭС - "это объект украинской энергетики, и нам не нужна никакая помощь со стороны кого-либо для обеспечения или возобновления электроснабжения на наши объекты".

Да, наши энергетики действительно герои, но самими подвигами невозможно обеспечить ядерную безопасность в условиях военной агрессии.

Поэтому я еще раз обращаюсь к нашим международным партнерам, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ: помогите нам защитить ядерные объекты! Сейчас очень необходимо заставить врага покинуть АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины", - добавил Галущенко.

В Энергоатоме добавили, что украинские специалисты НЭК "Укрэнерго" завершили ремонтные работы на линии 330 кВ Лисна – ЧАЭС и возобновили электроснабжение Чернобыльской АЭС и г. Славутич.

Напомним:

Ранее НЭК "Укрэнерго" подтвердила проведение ремонтных работ по возобновлению энергоснабжения обесточенной с 9 марта площадки Чернобыльской АЭС.

Экономическая правда