Поврежденную инфраструктуру ЧАЭС ремонтируют – "Укрэнерго"
НЭК "Укрэнерго" подтвердила проведение ремонтных работ по возобновлению энергоснабжения обесточенной с 9 марта площадки Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Укрэнерго" работает над возобновлением энергопитания ЧАЭС. Работы продолжаются. О результатах сообщим", – заявили в компании.
Напоминаем:
ЧАЭС и зона отчуждения в результате обстрела российскими оккупантами и как следствие повреждения всех линий электропередач, поставлявших ее электроэнергии, утром 9 марта обесточены.
Площадка ЧАЭС и зона отчуждения сейчас снабжаются электроэнергией работой дизель-генераторов.
По данным "Энергоатома", основная проблема, связанная с отсутствием электропитания, – это охлаждение отработанного ядерного топлива, отсутствие которого серьезно угрожает ядерной безопасности.
Там также назвали фейком проведение ремонтных работ беларусскими энергетиками.
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