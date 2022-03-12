Поврежденную инфраструктуру ЧАЭС ремонтируют – "Укрэнерго"

НЭК "Укрэнерго" подтвердила проведение ремонтных работ по возобновлению энергоснабжения обесточенной с 9 марта площадки Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Укрэнерго" работает над возобновлением энергопитания ЧАЭС. Работы продолжаются. О результатах сообщим", – заявили в компании.

Напоминаем:

ЧАЭС и зона отчуждения в результате обстрела российскими оккупантами и как следствие повреждения всех линий электропередач, поставлявших ее электроэнергии, утром 9 марта обесточены.

Площадка ЧАЭС и зона отчуждения сейчас снабжаются электроэнергией работой дизель-генераторов.

По данным "Энергоатома", основная проблема, связанная с отсутствием электропитания, – это охлаждение отработанного ядерного топлива, отсутствие которого серьезно угрожает ядерной безопасности.

Там также назвали фейком проведение ремонтных работ беларусскими энергетиками.