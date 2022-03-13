В России начали отключать доступ к Instagram
Воскресенье, 13 марта 2022, 17:38
На Дальнем Востоке в Российской Федерации социальная сеть Instagram перестала работать ровно в полночь.
Об этом пишет Meduza.
"Как только часы пробили двенадцать, местные пользователи потеряли "инсту". Всё, как обещал Роскомнадзор: лента не обновляется, истории не грузятся, лайки не ставятся", – говорится в сообщении.
Напомним, Роскомнадзор заявил, что заблокирует Instagram c 14 марта.
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