В России заблокировали Instagram
Через несколько часов после обращения Генпрокуратуры России Роскомнадзор заявил, что заблокирует Instagram.
Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.
Исправлено. Решения суда о признании Meta экстремистской организацией, о котором сначала сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пока нет. ЭП просит прощения перед читателями.
В кремлевском регуляторе заявили, что блокируют соцсети Instagram из-за призывов к насилию против россиян
"В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в частности, военнослужащих", - пишут кафиры.
Напоминаем:
В пятницу после обеда Генпрокуратура РФ попросила ограничить доступ к Instagram и обратилась в суд, чтобы признать Meta экстремистской организацией.
Ранее Роскомнадзор принял решение о блокировании доступа к сети Facebook в России.
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