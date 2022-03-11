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Укр / Рус

В России заблокировали Instagram

Пятница, 11 марта 2022, 16:27

Через несколько часов после обращения Генпрокуратуры России Роскомнадзор заявил, что заблокирует Instagram.

Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Исправлено. Решения суда о признании Meta экстремистской организацией, о котором сначала сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пока нет. ЭП просит прощения перед читателями.

В кремлевском регуляторе заявили, что блокируют соцсети Instagram из-за призывов к насилию против россиян

"В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в частности, военнослужащих", - пишут кафиры.

Напоминаем:

В пятницу после обеда Генпрокуратура РФ попросила ограничить доступ к Instagram и обратилась в суд, чтобы признать Meta экстремистской организацией.

Ранее Роскомнадзор принял решение о блокировании доступа к сети Facebook в России.

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