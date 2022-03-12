"Киевстар" восстановил связь в Сумах и возле Мариуполя

Оператор мобильной связи "Киевстар" восстановил связь в Сумах и близ Мариуполя.

Об этом сообщила представительница компании Ирина Леличенко.

"Были устранены многочисленные разрывы волоконно-оптической линии связи в районе города Тростянец и заменено поврежденное оборудование. В результате удалось "поднять" 146 базовых станций в Сумской области. Город Сумы снова с мобильной связью и интернетом", – написала Леличенко.

Также специалисты возобновили работу 10 базовых станций вблизи Мариуполя. К сожалению, в самом Мариуполе нет подачи электроэнергии.

"До сих пор сложная ситуация со связью в Чернигове и области, где существенно пострадали ВОЛС. Наши специалисты вместе с сотрудниками подрядных организаций ищут решения для восстановления связи в области. Также "болевой" точкой является Мелитополь, где значительные сложности со связью . Мы работаем над их преодолением", – заявила представительница "Киевстара".

По ее словам, абоненты всех мобильных операторов все активнее пользуются услугами национального роуминга.

Напомним, крупнейшие мобильные операторы Украины вместе с правительством запустили услугу национального роуминга, позволяющего переключаться между сетями в случае проблем со связью.

Экономическая правда