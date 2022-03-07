Теперь связь будет более надежной: в Украине запустил внутренний роуминг, как работает
Крупнейшие мобильные операторы Украины вместе с правительством запускают услугу национального роуминга, который позволит переключаться между сетями при проблемах связи.
Об этом сообщили компании в совместном пресс-релизе.
Национальный роуминг позволит абонентам переключаться на сеть других операторов, если нет возможности использовать сигнал мобильного оператора. Такая возможность появится сегодня, 7 марта. Услугу совместно запустили Киевстар, Vodafone Украина и lifecell вместе с Минцифрой, Госспецсвязью, Нацкомиссией по коммуникациям и ассоциацией операторов связи.
Прежде всего, роуминг будет подключен в зоне активных боевых действий (Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области), далее в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и впоследствии по всей территории Украины .
"То есть при пропаже связи одного оператора абонент сможет подключать вручную связь другого оператора", - объясняют операторы.
Для надежного функционирования сети операторы технически будут реализовывать возможность пользоваться национальным роумингом постепенно. Первоначально национальный роуминг будет подключен для абонентов контрактной формы обслуживания и в течение трех последующих дней будут подключены остальные абоненты.
Как подключиться
- Отключить в телефоне автовыбор сети.
Для Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор
Для iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети
- Найти и выбрать доступную сеть вручную: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.
- Если зарегистрироваться не удалось, нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть.
- Проверить возможность прохождения звонка, SMS.
Что нужно знать
- Название сети может измениться на покрытие которой используется;
- Национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов;
- Тарификация звонков и SMS производится согласно условиям тарифного плана вашего оператора.
- Если не удается подключиться к сети другого оператора, попробуйте перезагрузить телефон.
- Ежедневно нужно пытаться вернуться к сети своего оператора. Вручную или включение автовыбора сети.
- Операторы отмечают, что подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов, что может влиять на качество работы некоторых услуг.
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