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Теперь связь будет более надежной: в Украине запустил внутренний роуминг, как работает

Понедельник, 7 марта 2022, 18:50

Крупнейшие мобильные операторы Украины вместе с правительством запускают услугу национального роуминга, который позволит переключаться между сетями при проблемах связи.

Об этом сообщили компании в совместном пресс-релизе.

Национальный роуминг позволит абонентам переключаться на сеть других операторов, если нет возможности использовать сигнал мобильного оператора. Такая возможность появится сегодня, 7 марта. Услугу совместно запустили Киевстар, Vodafone Украина и lifecell вместе с Минцифрой, Госспецсвязью, Нацкомиссией по коммуникациям и ассоциацией операторов связи.

Прежде всего, роуминг будет подключен в зоне активных боевых действий (Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области), далее в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и впоследствии по всей территории Украины .

"То есть при пропаже связи одного оператора абонент сможет подключать вручную связь другого оператора", - объясняют операторы.

Для надежного функционирования сети операторы технически будут реализовывать возможность пользоваться национальным роумингом постепенно. Первоначально национальный роуминг будет подключен для абонентов контрактной формы обслуживания и в течение трех последующих дней будут подключены остальные абоненты.

Как подключиться

  1. Отключить в телефоне автовыбор сети.

Для Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

Для iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

  1. Найти и выбрать доступную сеть вручную: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.
  2. Если зарегистрироваться не удалось, нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть.
  3. Проверить возможность прохождения звонка, SMS.

Что нужно знать

  • Название сети может измениться на покрытие которой используется;
  • Национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов;
  • Тарификация звонков и SMS производится согласно условиям тарифного плана вашего оператора.
  • Если не удается подключиться к сети другого оператора, попробуйте перезагрузить телефон.
  • Ежедневно нужно пытаться вернуться к сети своего оператора. Вручную или включение автовыбора сети.
  • Операторы отмечают, что подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов, что может влиять на качество работы некоторых услуг.

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