Правительство выделило армии дополнительные 4 миллиарда

Кабинет министров выделил дополнительные 4 млрд. гривен для обеспечения питания дополнительной численности Вооруженных Сил.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

"Скамьи Вооруженных Сил ежедневно пополняют защитники и защитницы Украины, которые мотивированы и готовы к борьбе с российскими захватчиками. Их стабильное обеспечение, особенно питанием, является критической необходимостью", - комментирует министр Алексей Резников. "Держим строй".

Напоминаем:

Перед началом войны Верховная Рада поддержала закон, который позволит Кабинету министров перераспределять средства на Вооруженные силы без согласования с ВРУ.

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