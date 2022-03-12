В Украине хотят отменить акцизы на топливо и значительно снизить НДС

Кабинет министров внес на рассмотрение парламентариев законопроект, отменяющий акцизный налог на горючее и уменьшающий ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 7%.

Об этом сообщила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

Так, документ отменяет акциз на горючее и снижает ставку НДС с 20% до 7%, что "существенно уменьшает размер налогов, ранее составлявших более половины цены".

Кроме того, правительство изменило формулу, по которой считается максимальная цена горючего на заправках. В формуле увеличили цену логистики и доплату к котировкам в Северо-Западной Европе, что позволит включать в расчет дополнительные расходы, возникшие после переориентации поставок из Беларуси и РФ на западную границу Украины.

"Увеличение формулы дает экономический стимул сетям завозить больше топлива, ведь по формуле расчета, которая была адекватна войне, сейчас везти нефтепродукты сетям не выгодно", - объясняет Свириденко. Рост цены, который произошел бы при таких изменениях, компенсируется снижением налогов.

Формулу начнут применять как только депутаты примут снижение налогов на горючее, решения вступают в силу одновременно. "В результате сети завезут больше горючего, а цена не возрастет", - пишет Свириденко.

Размер наценки украинских сетей АЗС не возрастет, и останется на уровне, установленном за несколько дней до начала российского вторжения: 4,55 грн на литр бензинов и 5 грн на литр дизеля.

Напоминаем:

Кабинет министров в преддверии войны снизил предельные уровни торговой надбавки до средней розничной цены дизтоплива и бензина.