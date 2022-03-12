Motorola Solutions приостановила продажу продукции в РФ и Беларуси

Американская телекоммуникационная компания Motorola Solutions приостановила продажи, поставки продукции и услуги в РФ и Беларуси.

Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что компания уведомила о своем решении дилеров и дистрибьюторов.

В заявлении говорится Motorola Solutions "соблюдает законные меры, предпринятые правительствами США и других стран".

В список продукции компании входят радиостанции Motorola и программное обеспечение для систем связи, которое, в частности, установлено в аэропортах Москвы.

В холдинг также входит система видеонаблюдения Avigilon, которую используют, в частности, в казино и стадионах.

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Экономическая правда