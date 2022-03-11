США запретили ввозить в Россию доллары

Соединенные Штаты запретили экспорт в Россию долларов США.

Об этом идет речь в указе президента США Джо Байдена.

Так, запрещается "экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, независимо от расположения, банкнот в долларах США правительства Российской Федерации или любого лица, находящегося в Российской Федерации".

Ранее аналогичное решение принял Евросоюз и запретил поставлять в Россию банкноты евро.

Вскоре РФ ввела валютные ограничения для граждан: запретила покупать валюту, а с валютных депозитов можно снять до 10 тысяч долларов в эквиваленте (т.е. даже если депозит – в евро).

Напоминаем:

Центробанк РФ запретил продажу валюты в кассах банка, а с депозитов можно снять только доллары и только в объеме до 10 тысяч.