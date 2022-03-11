США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов - WSJ

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Соединенные Штаты рассматривают запрет на импорт российского алкоголя и морепродуктов.

Об этом стало известно изданию Wall Street Journal.

Соединенные Штаты планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов в рамках мер по наказанию Москвы за ее вторжение в Украину.

Ожидается, что президент Байден подробно расскажет о запрете во время выступления в пятницу утром, в котором будет призывать упразднить нормальные торговые отношения с Россией.

Соединенные Штаты являются крупнейшим импортером алкогольных напитков в мире, объем ввозимых товаров достигает 8,9 млрд долларов.

Напоминаем:

Президент Джо Байден намерен призвать к прекращению нормальных торговых отношений с Россией, чем дать старт повышению пошлин на российский импорт