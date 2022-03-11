Байден разом із G7 та ЄС хочуть забрати в РФ торговельні привілеї
Президент Джо Байден збирається закликати до припинення нормальних торговельних відносин з Росією, чим дати старт підвищенню мит на російський імпорт.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Очікується, що заява Байдена про скасування торговельних привілеїв лунатиме разом із лідерами країн Групи семи та Європейського Союзу.
Однак президент не може в односторонньому порядку змінити торговий статус Росії, оскільки ці повноваження належить Конґресу, де є біпартійна підтримка такого кроку.
Призупинення нормальних торговельних відносин зі США поставить Росію в компанію таких країн, як Куба та Північна Корея. Це дозволило б США вдарити по Росії значно вищими тарифами, ніж це стосується інших членів Світової організації торгівлі, основним принципом якої є недискримінація між членами та однакове ставлення до всіх членів.
Так само, як і США, інші країни, які закликають скасувати вторгнення Росії в Україну, запустять власні процеси для зміни умов торгівлі з агресором.
Згідно з даними Міжнародного валютного фонду, зібраними Bloomberg, Росія набагато більше залежить від ЄС, ніж США. РФ продає близько третини свого експорту до блоку, проти лише 5% до США у 2020 році.
Минулого тижня Європейський Союз заявив, що теж прагне позбавити Росії статусу найбільшого сприяння торгівлі, а Канада відкликала статус Росії.
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