Только прямые убытки от войны достигают 120 миллиардов долларов

Ущерб, нанесенный российской армией инфраструктуре Украины, достигает по меньшей мере 120 млрд долларов, или почти 3,6 трлн гривен.

Об этом первый заместитель министерства экономики Денис Кудин рассказал в эфире телеканала "Рада".

Он отметил, что ведомство с первого дня начало считать ущерб от российской агрессии.

"У нас два основных подхода – это прямые единовременные потери, сколько будет стоить восстановление мостов, дорог, объектов инфраструктуры, больниц, детсадов, школ, которые были разрушены Россией в Украине", – объясняет Кудин. "Второй метод – объем потерь валового внутреннего продукта".

То есть, насколько экономика Украины упадет от агрессии. "Мы видим, что в городах, где идут непосредственные боевые действия, экономическая активность остановилась на 35%, 75% бизнеса прекратили работу. Кто в эвакуации, кто ждет, когда закончатся боевые действия. В Украине работает каждый второй бизнес, это потери 50% экономической активности, – рассказывает заместитель министерки.

В частности, перестало работать большинство металлургических заводов на востоке Украины, что означает сокращение экспорта металлов, занимавших значительную часть структуры экспорта. Блокада Россией морских путей, в частности в Черном море, почти не дают возможности экспортировать кукурузу, пшеницу, подсолнечное масло, которые составляют украинский агроэкспорт.

Он отметил, что по первому методу расчета экономический ущерб от агрессии составляет 119 млрд долларов, "и эта цифра будет расти каждый следующий день".