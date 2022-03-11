Украина ищет возможности получить замороженные средства центробанка РФ

Министерство экономики совместно с правительствами других стран ищут механизм передачи Украине 415 миллиардов арестованных золотовалютных резервов центробанка РФ.

Об этом сказал первый заместитель министра экономики Денис Кудин, передает Укринформ.

"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы центробанка Российской Федерации – 415 млрд долл. По сути этой суммы достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единовременные потери.

Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, как могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", - рассказал он.

Напоминаем:

27 февраля Евросоюз ввел новый пакет экономических санкций против страны-агрессора. Среди прочего они включали блокировку операций, связанных с управлением резервами центрального банка РФ.

Уже на следующий день к жестким санкциям ЕС присоединились США, Япония, Великобритания и даже традиционно нейтральная Швейцария.

Как следствие, Россия потеряла доступ к той части резервов, которая расположена на Западе и в Японии и номинирована почти во всех резервных валютах, кроме китайского юаня.