Twitter ограничит распространение белорусских госСМИ
Twitter будет размещать ярлыки и ограничивать распространение сообщений белорусских государственных СМИ и их высокопоставленных сотрудников.
Об этом пишет reuters.
Глава отдела по обеспечению целостности сайтов Twitter сообщил, что компания пометит около 15 белорусских СМИ, крупнейшее среди них информационное агентство БелТа.
Аккаунты с ярлыками и их сообщения будут ограничены в результатах поиска и рекомендациях в Твиттере.
Напоминаем:
Социальная сеть Twitter запретила пользователям в России создавать новые аккаунты.
Социальная платформа Twitter приостановила рекламу в Украине и РФ в результате войны, а также запустила сбор средств для Украины среди сотрудников – компания удвоит их взносы.
Отмечается, что соцсеть активно проверяет твиты, чтобы выявить распространение фейков или манипуляций и принимает меры по манипулятивным СМИ, которые искажают информацию о событиях.
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