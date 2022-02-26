Twitter збирає кошти для України – подвоїть внески співробітників

Соціальна платформа Twitter призупинила рекламу в Україні та РФ через війну, а також запустила збір коштів для України серед співробітників – компанія подвоїть їхні внески.

Про це компанія повідомила у своєму профілі.

Призупинення реклами важливе, аби користувачі не губили важливу інформацію щодо громадської безпеки.

Також Twitter розпочав благодійну кампанію для працівників з пожертвуваннями на користь перевірених організацій, які безпосередньо підтримують українських біженців, що шукають притулку та безпеки. Компанія зазначила, що подвоїть пожертви на доданок до прямого внеску в партнерську організацію.

Ми також розпочали благодійну кампанію для працівників Twitter з пожертвуваннями на користь перевірених організацій, які безпосередньо підтримують українських біженців, які шукають притулку та безпеки.



Twitter удвоїть пожертви, та зробить прямий внесок у партнерську організацію. — Twitter Safety (@TwitterSafety) February 25, 2022

Зазначається, що соцмережа наразі активно перевіряє твіти, аби виявити поширення фейків чи маніпуляцій та вживає заходів щодо маніпулятивних ЗМІ, які викривлюють інформацію про події.

"Ми активно відстежуємо вразливі облікові записи відомих користувачів, зокрема журналістів, активістів, урядовців та агенцій, щоб пом’якшити будь-які спроби цілеспрямованого захоплення чи маніпуляцій", – повідомили у Twitter.

Економічна правда