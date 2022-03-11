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Укр / Рус

Еще один разработчик антивирусов приостановил продажи в РФ и Беларуси

Пятница, 11 марта 2022, 10:57

Американский разработчик антивирусов NortonLifeLock приостановил продажи в РФ и Беларуси – обновить уже загруженные программы Norton также нельзя.

Об этом говорится в заявлении компании.

Компания объясняет, что не может принимать новые заказы из РФ из-за "недавних событий" и правил экспортного контроля.

Кроме этого, сейчас нет возможности переустановки купленного антивируса – при регистрации программы нет связи с сервером Norton.

Напомним:

Чешский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности Avast "в поддержку украинского народа" приостанавливает деятельность в России и Беларуси.

Экономическая правда

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компании IT Россия

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