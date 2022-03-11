Разработчик антивирусов Avast приостанавливает свой бизнес в России и Беларуси
Чешский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности Avast "в поддержку украинского народа" приостанавливает деятельность в России и Беларуси.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Любой военный конфликт – это прежде всего человеческая беда. Avast имеет сотрудников как в Украине, так и в России и активно работает над их защитой и поддержкой.
Мы продолжаем выплачивать им полную заработную плату и помогли во временном переезде по просьбам некоторых семей, которые находились в зонах повышенного риска", - говорят в Avast.
"Как компания мы глубоко верим в важность защиты цифровой свободы и обеспечения права каждого на безопасный и частный доступ в Интернет. Эта цель побуждает нас улучшать Интернет, расширять возможности всех онлайн-граждан через более справедливый, более справедливый цифровой мир. Мы в ужасе по поводу агрессии России против Украины, где жизнь и средства к существованию невинных людей находятся под серьезной угрозой, и где все свободы потерпели удар", - добавили в компании.
"Мы немедленно отменили доступность всех наших продуктов из России и Беларуси и приостановили все маркетинговые и сбытовые операции в этих странах", - заявляет Avast.
"Наш бизнес, который приносит около 2,5 миллиона долларов США налога с продажи ежегодно только российскому правительству, никоим образом не будет участвовать в действиях России. Поэтому приостановление нашего бизнеса в России и Беларуси верно, поскольку мы осуждаем действия России в Украине" , - отметили в компании.
Avast добавил, что в Украине поддерживает и расширяет предложения своих продуктов.
"Мы бесплатно предоставляем пользователям-плательщикам расширение их лицензий. Пользователи наших бесплатных продуктов теперь также могут бесплатно получить наши продукты премиум-класса.
Учитывая распространение дезинформации, поддержка доступа украинцев к безопасному, неограниченному интернет-соединению для получения и обмена точной информацией о конфликте чрезвычайно важна", - резюмировали в компании.
Экономическая правда
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