Крупнейший банк США JPMorgan выходит из России

JPMorgan, крупнейший банк США, сворачивает свою деятельность в России и завершает уже существующие обязательства в стране.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление JPMorgan.

В заявлении говорится, что "в соответствии с директивами правительств всего мира мы активно сворачиваем российский бизнес и не будем начинать ни одного нового бизнеса в России".

Прямое влияние JPMorgan на Россию невелико. Страна не входит в 20 компаний с наибольшими рисками за пределами США.

"Текущая деятельность ограничена, в частности, к помощи клиентам в решении и закрытии уже существующих обязательств; управлении рисками, связанными с Россией; роли хранителя для наших клиентов", – говорится в заявлении JPMorgan.

FT отмечает, что любой выезд из страны не может произойти в одну ночь, ведь банки являются регулируемыми лицами в России. По словам экспертов, прекращение банковских операций в стране может занять больше года.

Тем не менее, JPMorgan стал вторым гигантом из Уолл-Стрит, который объявил о выходе с российского рынка. Банк является самым крупным в США по активам.

Напоминаем:

Goldman Sachs Group Inc. заявила, что планирует свернуть свои операции в России. Инвестбанк стал первым среди крупных банков по Уолл-стрит, который выходит из РФ в результате войны против Украины.

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