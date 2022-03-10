Россияне больше не смогут зарегистрироваться в Google Cloud

Google перестал принимать новых пользователей для облачных сервисов на территории России.

Об этом сообщает Business Insider, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Мы можем подтвердить, что не принимаем новых клиентов Google Cloud в России. Мы будем продолжать внимательно следить за развитием событий", - сказал представитель компании в ответ на запрос BI.

В Google также подтвердили, что подобная политика не распространяется на Беларусь.

Напоминаем:

Компания Google заявила о приостановке платежей из РФ в Google Play, в связи с чем российские пользователи не смогут покупать новые программы или продолжать подписку на уже приобретенные.

Материнская компания Google приостановила все продажи рекламы в России, в частности через Google Ads и YouTube.

Облачная платформа Amazon Amazon Web Services тоже запретила регистрацию новых клиентов из России и Беларуси.