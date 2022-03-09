Хмарна платформа Amazon заборонила реєстрацію нових клієнтів з РФ та Білорусі

Хмарна платформа Amazon Amazon Web Services заборонила реєстрацію нових клієнтів з Росії та Білорусі.

Про це йдеться в заяві компанії.

"Окрім надання гуманітарної допомоги та підтримки неурядових організацій (НУО), щоб допомогти постраждалим від насильства, AWS тісно співпрацює з українськими клієнтами та партнерами, щоб забезпечити безпеку їхніх програм.

Команди менеджерів облікових записів, спеціалістів з безпеки, архітекторів рішень та інших технічних спеціалістів цілодобово працюють, щоб допомогти клієнтам і партнерам у цей критичний час", – кажуть у компанії.

"На відміну від інших постачальників технологій у США, AWS не має центрів обробки даних, інфраструктури чи офісів у Росії, і ми маємо давню політику не співпрацювати з російським урядом.

Ми також припинили реєстрацію в AWS у Росії та Білорусі. Нашими найбільшими клієнтами, які використовують AWS у Росії, є компанії, які мають штаб-квартири за межами країни та мають там команди розробників.

AWS має чіткі умови обслуговування, згідно з якими, якщо клієнт використовує служби AWS для погроз, підбурювання, просування чи активного заохочення насильства, тероризму чи іншої серйозної шкоди, йому не буде дозволено користуватися нашими послугами. Доступ до AWS буде призупинено", – додали в AWS.

"Amazon Web Services відмовилася приймати нових клієнтів з Росії. Це підрозділ американської корпорації Amazon, що надає послуги у сфері хмарних обчислень.

Тож російські цифрові продукти втрачають можливість користуватися топсвітовими рішеннями для захисту", – відреагував міністр цифоровї трансформації України Михайло Федоров.

Економічна правда