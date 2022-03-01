Украина разрывает "водное" соглашение с Беларусью и выгоняет российские корабли

Кабинет министров вечером примет решение о расторжении соглашения об использовании внутренних водных путей с Беларусью и запретит российским судам ходить в украинские порты.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В настоящее время готовится документ о запрете плавания в территориальном море Украины судов под правом РФ и судов, владельцами или бенефициарами которых являются россияне или подсанкционные физические и юридические лица. Им также запретят захождение в морские порты Украины.

Кроме того, будет запрещено захождение судов под флагом Украины в порты Российской Федерации.

Соответствующее решение ожидается принять вечером на заседании правительства. Вторым решением, которое планируется одобрить, является расторжение соглашения по использованию внутренних водных путей с Беларусью.

Также правительство направит обращение в Международную морскую организацию (ИМО) с целью распространения этой информации и внедрения аналогичных санкций другими странами.

Украина требует остановить морское сообщение с портами РФ, а также обслуживание российских судов в иностранных портах.

Напоминаем:

Министр транспорта Британии обратился ко всем портам страны с просьбой не предоставлять доступ каким-либо российским судам. Во вторник соответствующий закон был одобрен британским правительством.