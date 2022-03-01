Украина разрывает "водное" соглашение с Беларусью и выгоняет российские корабли
Кабинет министров вечером примет решение о расторжении соглашения об использовании внутренних водных путей с Беларусью и запретит российским судам ходить в украинские порты.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
В настоящее время готовится документ о запрете плавания в территориальном море Украины судов под правом РФ и судов, владельцами или бенефициарами которых являются россияне или подсанкционные физические и юридические лица. Им также запретят захождение в морские порты Украины.
Кроме того, будет запрещено захождение судов под флагом Украины в порты Российской Федерации.
Соответствующее решение ожидается принять вечером на заседании правительства. Вторым решением, которое планируется одобрить, является расторжение соглашения по использованию внутренних водных путей с Беларусью.
Также правительство направит обращение в Международную морскую организацию (ИМО) с целью распространения этой информации и внедрения аналогичных санкций другими странами.
Украина требует остановить морское сообщение с портами РФ, а также обслуживание российских судов в иностранных портах.
Напоминаем:
Министр транспорта Британии обратился ко всем портам страны с просьбой не предоставлять доступ каким-либо российским судам. Во вторник соответствующий закон был одобрен британским правительством.
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