Британия вводит санкции против Фонда прямых инвестиций РФ вслед за США
Великобритания ввела против российского Фонда прямых инвестиций блокировку активов, а также замораживает активы исполнительного директора фонда Кирилла Дмитриева.
Об этом говорится на сайте британского правительства.
Российский фонд прямых инвестиций был создан в 2011 году по приказу экс-президента РФ Дмитрия Медведева и тогдашнего премьер-министра Владимира Путина.
Официально фонд инвестирует в ряд секторов и был создан для привлечения прямых инвестиций в страну. Несмотря на это, он считается фондом Путина и его ближайшего окружения для хищения средств.
Дмитриев является близким соратником Путина и исполнительным директором фонда. Он использовал свои связи выпускника американских университетов в своей работе представителем Путина в институтах США.
В понедельник Соединенные Штаты опубликовали новый пакет санкций против России, нацеленных на центральный банк РФ, Минфин и суверенный инвестфонд.
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