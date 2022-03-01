Британия вводит санкции против Фонда прямых инвестиций РФ вслед за США

Великобритания ввела против российского Фонда прямых инвестиций блокировку активов, а также замораживает активы исполнительного директора фонда Кирилла Дмитриева.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

Российский фонд прямых инвестиций был создан в 2011 году по приказу экс-президента РФ Дмитрия Медведева и тогдашнего премьер-министра Владимира Путина.

Официально фонд инвестирует в ряд секторов и был создан для привлечения прямых инвестиций в страну. Несмотря на это, он считается фондом Путина и его ближайшего окружения для хищения средств.

Дмитриев является близким соратником Путина и исполнительным директором фонда. Он использовал свои связи выпускника американских университетов в своей работе представителем Путина в институтах США.

В понедельник Соединенные Штаты опубликовали новый пакет санкций против России, нацеленных на центральный банк РФ, Минфин и суверенный инвестфонд.