УЕФА расторгла контракт с Газпромом
УЕФА отменила спонсорское соглашение с российским "Газпромом" – оно стоит около 40 млн евро за сезон.
Об этом сообщила пресс-служба европейского футбольного органа.
"Сегодня УЕФА решил прекратить партнерство с Газпромом во всех соревнованиях. Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, в частности, Лигу чемпионов УЕФА, соревнование национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024", – говорится в заявлении.
Спонсорское соглашение действует с 2012 года и, как сообщается, стоит около 40 миллионов евро за сезон.
Напоминаем:
Союз европейских футбольных ассоциаций ищет варианты прекращения своего давнего партнерства с российским Газпромом после вторжения Владимира Путина в Украину.
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