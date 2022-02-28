УЕФА расторгла контракт с Газпромом

УЕФА отменила спонсорское соглашение с российским "Газпромом" – оно стоит около 40 млн евро за сезон.

Об этом сообщила пресс-служба европейского футбольного органа.

"Сегодня УЕФА решил прекратить партнерство с Газпромом во всех соревнованиях. Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, в частности, Лигу чемпионов УЕФА, соревнование национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024", – говорится в заявлении.

Спонсорское соглашение действует с 2012 года и, как сообщается, стоит около 40 миллионов евро за сезон.

Напоминаем:

Союз европейских футбольных ассоциаций ищет варианты прекращения своего давнего партнерства с российским Газпромом после вторжения Владимира Путина в Украину.





