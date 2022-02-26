Україна просить заблокувати деякі росЗМІ у Youtube, відключити росіянам Netflix та Facebook
Віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров звернувся до платформи YouTube щодо блокування пропагандистських російських ЗМІ, а також до Meta – щодо блокування Facebook та Instagram.
Про це він повідомив у своєму Telegram.
Федоров звернувся до Youtube з проханням заблокувати пропагандистьські російські ЗМІ, "які називають нас нациками та наркоманами, брешуть та пропагують війну".
Також він звернувся до Meta щодо блокування Facebook та Instagram та до Netflix – щодо блокування сервісу в РФ.
Міністр зазначає, що метою таких дій є достукатися до молоді та проактивного населення. За словами Федорова, Росія вже спостерігає проблеми із доступом до ApplePay.
Нагадуємо:
Внаслідок заходів, які були активовані проти Росії за війну в Україні, росіяни не зможуть розраховуватися банківськими картками підсанкційних банків у країнах-союзницях України.
Також картки потрапивших під санкції російських банків не працюватимуть з Apple Pay та Google Pay. Їх не будуть приймати в країнах, що оголосили санкції – це стосуватиметься й онлайн-покупок.
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