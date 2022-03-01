Visa также заблокировала систему для подсанкционных российских банков

Mastercard и Visa заблокировали доступ к платежной системе российским банкам, попавшим под санкции ЕС и США.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Ранее сообщалось, что Mastercard заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским финансовым учреждениям.

Блокировка означает, что карты этих платежных систем будут работать только в России. За рубежом и в зарубежных онлайн-магазинах воспользоваться ими будет невозможно.

Напоминаем:

Владимир Зеленский в воскресенье обратился в платежные системы Visa и Mastercard с призывом отключить Россию от услуг компаний.

Экономическая правда