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Visa также заблокировала систему для подсанкционных российских банков

Вторник, 1 марта 2022, 10:55

Mastercard и Visa заблокировали доступ к платежной системе российским банкам, попавшим под санкции ЕС и США.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Ранее сообщалось, что Mastercard заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским финансовым учреждениям.

Блокировка означает, что карты этих платежных систем будут работать только в России. За рубежом и в зарубежных онлайн-магазинах воспользоваться ими будет невозможно.

Напоминаем:

Владимир Зеленский в воскресенье обратился в платежные системы Visa и Mastercard с призывом отключить Россию от услуг компаний.

Экономическая правда

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Visa Россия

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