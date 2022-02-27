Зеленський просить відключити РФ від Visa та Mastercard: "Це геноцид моїх людей"

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Володимир Зеленський звернувся до платіжних систем Visa та Mastercard з закликом відключити Росію від послуг компаній.

Відповідне звернення опублікувала народна депутатка від фракції "Слуга народу", членкиня податкового комітету Вікторія Кінзбурська.

"Російська Федерація розпочала брехливу та ганебну військову атаку на нашу країну. … Наша армія та громадяни захищають Україну - нашу країну - до останнього", – пише президент.

"Проте ми потребуємо вашої допомоги: у 2022 році, технології є найкращою відповіддю танкам, гранатометам та ракетам. Відтак я екстрено закликаю вас заблокувати всі платіжні сервіси Visa та Mastercard як в межах РФ, так і поза її кордонами, на всіх без винятків випущених в Росії картках", – закликав Зеленський.

Президент просить компанії не ігнорувати жахливі нелюдські трагедії, які відбуваються на сьогодні в Україні, підтримати нашу країну з метою припинення жорстоких вбивств та заради збереження демократії та незалежності.

"Ба бальше, дозволяючи і надалі транзакції в Росі, ви підтримуєте фінансування військових злочинів, скоєних РФ, які зараз жорстоко вбивають українців та фактично здійснюють геноцид моїх людей", – підсумовує президент.

Він переконаний, що такий крок з боку платіжних систем буде "перемогою демократичного вільного світу над кривавим авторитаризмом, свідками якого ми є".

Це ж звернення опублікував нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк та зауважив, що податковий комітет ВРУ планує також виступити зі схожим зверненням.