Киев занял третье место в мире в рейтинге пробок

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По итогам 2021 года Киев поднялся с седьмого на третье место по продолжительности задержек автомобильного движения на дорогах.

Об этом говорится в данных нидерландской компании TomTom, занимающейся навигацией и цифровой картографией.

В среднем поездки киевлян длятся на 56% дольше, чем могли бы длиться на пустых дорогах. Годом ранее этот показатель составлял 51%.

В общей сложности на стояние в пробках столичные автомобилисты потратили 229 часов (в 2020 году – 207 часов) или 9,5 дней в году (в 2020 году – 8,5 дней).

Самым загруженным днем стало 8 февраля 2021 года. Тогда средняя задержка составила 139%.

В рейтинге за 2019 год Киев занимал 12-е место, в 2018 году – 13-ое место, в 2017 году – 14-ое место.

Первое место в мире по уровню пробок в 2021 году занял Стамбул – 62% задержки, второе место – Москва с 61%, четвертое – столица Колумбии Богота (55%).

На высокие ступени рейтинга попали другие украинские города. Одесса заняла шестое место в мире (51% задержки в среднем), Харьков – 12-ое место в мире (46%), Днепр – 25-ое место (40%). В прошлогоднем рейтинге эти города заняли 11-ое, 13-ое и 22-ое место соответственно.

Экономическая правда