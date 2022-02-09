Люди с инвалидностью смогут платить за лекарства и коммуналку "ковидной тысячей"

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Правительство разрешило людям с инвалидностью I и II групп оплачивать коммунальные услуги и лекарства тысячей, начисленной за вакцинацию.

Об этом известно с заседания правительства.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что воспользоваться услугами люди с инвалидностью смогут уже в этом месяце.

Напоминаем:

Программу выплат вакцинированным украинцам "єПідтримка" хотят расширить и разрешить тратить средства на образовательные и коммунальные услуги.

Украинцы, которые сделают бустерную, третью дозу прививки от коронавируса получат через портал "Дія" еще 500 гривен в рамках программы "єПідтримка".

С 24 января вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут использовать 1000 гривен по программе єПідтримка на покупку лекарств, в том числе онлайн.