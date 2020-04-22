САП завершила досудебное расследование по делу Дубневича и тендеров "Укрзализныци"

Дубневич во время обсуждения снятия с него депутатской неприкосновенности в октябре 2019 года

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу в отношении нардепа Ярослава Дубневича, подозреваемого в завладении более 93 млн гривен средств ОАО "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства без указания ФИО нардепа.

Следствием установлено, что группа должностных лиц филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" с привлечением подконтрольных предприятий-посредников, организовала проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления.

В САП отмечают, что несмотря на то, что ОАО "Днепропетровский стрелочный завод" является единственным производителем стрелочной продукции на территории Украины, победителями торгов стали две компании - посредницы.

Бенефициарным владельцем одной из этих компаний оказался Дубневич.

Кроме того, следствием установлено, что депутат лично лоббировал выделение денежных средств из бюджета ОАО "Укрзализныця" на закупку товаров в именно этих предприятий.

В результате реализации такой преступной схемы, согласно результатам экспертиз, предприятие в течение 2015 - 2017 лет переплатил за поставки товаров более 93 млн гривен.

В течение января - февраля 2019 было сообщено о подозрении 8 лицам, а именно - председателю правления - генеральному директору производителя стрелочной продукции; первому заместителю генерального директора производителя стрелочной продукции; директору фиктивной компании-победителя торгов; директору компании-посредника, трем сотрудникам и бывшему заместителю руководителя Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

После ознакомления всех фигурантов с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

Напомним:

31 октября генпрокуратура вручила подозрение народному депутату из группы "За майбутнє" Ярославу Дубневичу, из которого 31 октября сняли депутатскую неприкосновенность.

Дубневич – народный депутат трех созывов Верховной Рады. В 2019 году, как и в 2014 году, попал в Раду по мажоритарной системе в округе №120. Сейчас он член депутатской группы "За майбутнє".

В 2014 году он был членом фракции "Блок Петра Порошенко" и главой комитета Рады по вопросам транспорта.

Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были перечислены значительные суммы наличных средств и огромное количество недвижимого имущества.

НАБУ и СБУ расследует несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности, о хищении газа на сумму более 1,4 млрд грн.

Летом 2018 года НАБУ сообщило о подозрении чиновникам "Укрзализныци" и представителей ООО "Вог Аэро Джет" в нанесении ущерба компании на 92 млн грн.

В конце 2018 года глава САП Назар Холодницкий передал генпрокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с Дубневича.

15 января НАБУ сообщило семерым лицам о подозрении в завладении 93,3 млн грн "Укрзализныци".

21 февраля детективы НАБУ в аэропорту "Борисполь" задержали помощника Дубневича и экс-первого замглавы филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" Эдуарда Пушкаренко по подозрению в хищении средств.

Экономическая правда