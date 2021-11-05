Британская JKX с Коломойским в акционерах уходит с Лондонской фондовой биржи

Unsplash

Зарегистрированная в Англии компания JKX Oil&Gas PLC, крупнейшими акционерами которой являются компании Коломойского и Боголюбова, объявила о начале процедуры делистинга с основной площадки Лондонской фондовой биржи.

Об этом говорится в сообщении компании на сайте биржи.

Делистинг – исключение ценных бумаг определенного эмитента из котировочного списка фондовой биржи.

Компания также сообщила, что во время делистинга выкупит 23% своих акций (40 млн простых акций) по цене 40 пенсов за единицу.

"Директора единогласно считают, что исключение из перечня отвечает интересам компании и ее акционеров", - заявили в компании.

"В течение нескольких лет компания не могла использовать свой листинг для привлечения инвестиций или расширения портфеля из-за негативных настроений инвесторов", - заявили в JKX.

Директора считают, что как частная организация, которая не котируется на бирже, у компании будет большая гибкость по поиску альтернативных источников капитала, добавили в компании.

При этом Совет директоров не рассматривает возможность листинга на альтернативных биржевых площадках.

Отмечается, что делистинг поможет JKX сэкономить 600 тыс долл административных расходов в год.

В сообщении говорится, что процедура делистинга должна быть завершена в январе следующего года.

Компании Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова являются крупнейшими акционерами JKX - 27,54%.

20% контролирует Александр Шнир, работавший в "Альфа-банке", Финбанке и инвесткомпании Concorde Capital. Доля перешла к Шниру от Виталия Хомутынника.

Основной актив компании в Украине - Полтавская газонефтяная компания.

ПГНК замыкает пятерку крупнейших частных добытчиков Украины, но последние 2 года ее производственные показатели снижаются.

В 2020 году добыча упала на 5%, за 9 месяцев текущего года - почти на 20%.

В январе-сентябре было добыто 148 млн кубов газа и 33 тыс тонн нефти и газового конденсата.

Акции JKX торговались на Лондонской фондовой бирже с 1995 года.

Читайте также: Инвесторы против Украины. Быль о полтавском газе и гаагском арбитраже

Экономическая правда