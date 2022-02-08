В Дії запустили опрос украинцев: какие первые вопросы
Украинцы получили возможность проходить опрос от власти в Дії.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе Дія.Саммита 8 февраля.
Зеленский назвал опрос "первым масштабным инструментом электронной демократии" и "началом цифрового народовластия".
"Для миллионов украинцев – это возможность выражать свою позицию и влиять на решения, для государства – быстро узнать мнение граждан по любым вопросам в режиме реального времени и реальных цифр", – рассказал он.
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Первый вопрос Зеленский назвал "разминкой". Украинцев спросили, какая среди представленных 8 февраля является по их мнению наиболее полезной.
Второй вопрос касается бесплатных смартфонов для пенсионеров – предлагают выбрать название программы.
Напоминаем:
Все граждане Украины старше 60 лет получат от государства смартфон.
Экономическая правда
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