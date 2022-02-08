Покупка Nvidia создателя процессоров Arm за 66 миллиардов долларов сорвалась

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Группе SoftBank не удалось продать техкомпании Nvidia своего разработчика процессоров Arm за 66 млрд долларов из-за давления регуляторов.

Об этом сообщает Financial Times.

Антимонопольные регуляторы в США, Великобритании и ЕС выразили серьезную обеспокоенность по поводу влияния поглощения Arm на конкуренцию в мировой полупроводниковой промышленности.

Кроме того, крупные технологические компании, полагающиеся на проекты Arm для своих собственных чипов, утверждали, что Nvidia получит несправедливое преимущество в результате покупки компании.

Начальная стоимость сделки составляла 40 млрд долларов, и уже тогда была самой крупной в отрасли за всю историю. Однако впоследствии она выросла до 66 млрд долларов из-за роста акций Nvidia.

Отмечается, что соглашение передало бы американской Nvidia контроль над компанией, разрабатывающей технологии в основе большинства мобильных устройств в мире. В частности, дизайном чипов Arm пользуются такие техгиганты как Qualcomm и Microsoft.

SoftBank получит до 1,25 млрд долларов в качестве оплаты за сорванное соглашение и готовится к выходу Arm на IPO (первичное публичное размещение акций) до конца года.

Открытым остается вопрос о том, где именно компания станет публичной. Британия считает Arm стратегическим активом и хочет видеть ее на Лондонской бирже. Зато в компании предпочитают американские биржи, которые дают более высокую оценку технологическим акциям.

Напоминаем:

14 сентября американская компания Nvidia подписала соглашение о выкупе бизнеса Arm у компании Softbank за 40 миллиардов долларов.

Экономическая правда