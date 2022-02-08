Железная руда выросла до максимума за полгода: в чем причина

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Котировки железной руды пересекли отметку в 150 долларов за тонну и стали самыми высокими с августа из-за ослабления Китаем экологических целей в отрасли.

Об этом сообщает Bloomberg, данные Financial Times.

Так, котировки февральских фьючерсов железной руды с содержанием 62% железа выросли до 150,11 доллара за тонну (+3,2%).

С ноября, когда цены упали до минимума около 90 долларов за тонну, железная руда подорожала более чем на 70%.

Такая динамика обусловлена ослаблением в Китае экологических требований к стальной отрасли. Страна является крупнейшим экспортером стали в мире, и при этом является крупнейшим импортером железной руды, из которой и производят сталь.

Китай предоставил стальной отрасли льготный период в 5 лет до действия требований по выбросам углерода. Таким образом, выбросы сектора достигнут максимума позже предопределенной цели – в 2030 году.

Изменение является стимулом для железной руды, поскольку инвесторы взвешивают, какие еще меры стабилизации предпримет Китай в попытках стабилизации экономики Китая. В частности, в контексте сектора недвижимости страны, ведь строительная деятельность связана с большим выпуском стали. На ее производство приходится около 15% выбросов углерода в Китае.

Напоминаем:

Украина является пятым крупнейшим экспортером железной руды в мире. В прошлом году ее экспорт составил 44,4 млн. тонн железорудной продукции по данным S&P Global Platts.

Фьючерсы на железную руду в Китае впервые за почти год в ноябре опустились ниже 600 юаней (93,75 долл.) за тонну из-за слабых условий предложения и плохих прогнозов спроса.

Экономическая правда