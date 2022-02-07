Трудовые мигранты в прошлом году перевели в Украину рекордную сумму

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За 2021 год трудовые мигранты перевели в Украину рекордные 15 млрд долларов – больше всего за все время.

Об этом говорится в данных Национального банка.

Так, по предварительным данным за 2021 год, в Украину было перечислено 15 млрд долларов, из которых 14,98 млрд долларов – в качестве оплаты труда.

Таким образом, переводы за год выросли на 3 млрд долларов, или на 25,4%.

Чистая оплата труда (т.е. оплата за исключением расходов мигрантов в стране пребывания) составила 10,5 млрд долларов.

Частные трансферты составляли 4,5 млрд долларов, причем из них 2 млрд долларов – переводы рабочих, работающих за границей больше года.

По итогам трех кварталов 2021 года стали известны страны, из которых направляются средства в Украину. Больше всего, 4,3 млрд долларов, поступило из Польши. В первую тройку вошли США (1,1 млрд долл.) и Британия (0,8 млрд долл.).

Напоминаем:

По предварительным данным, в январе-декабре 2020 года объем переводов трудовых мигрантов в Украину составил 12,121 млрд долларов – это на 200 млн долларов больше, чем в 2019-м (11,921 млрд долларов).

Экономическая правда