Украинские международные резервы уменьшились на 5%

getty images

Международные резервы Украины в январе сократились на 5% до 29,3 млрд. долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Такие данные обнародованы на 1 февраля. Несмотря на сокращения, они превышают среднегодовой уровень 2021 года.

Прежде всего, такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке. В январе ощутимо вырос спрос на валюту на фоне геополитического напряжения. Также отразилась сезонная активизация бюджетных выплат в конце 2021 года и высокие цены на энергоносители.

Продажа валюты позволила унять временный всплеск спроса на рынке: в конце месяца ситуация нормализовалась, а НБУ вернулся к покупке валюты. Всего в январе НБУ купил 197,7 млн долл., продал – 1,5 млрд дол.

На сокращение резервов влияли операции по управлению государственным долгом. Всего в январе объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил 416,8 млн. дол.

Из этой суммы, 186,2 млн долл. направлены на валютные внутренние гособлигации (ОВГЗ), 61,7 млн долл. – на обслуживание еврооблигаций (ОЗГП), остальные – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли 146,9 млн долл., в том числе 143,4 млн долл. – от размещения ОВГЗ в валюте.

От переоценки финансовых инструментов в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют в январе их стоимость уменьшилась на 70,5 млн. дол.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,6 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напоминаем:

За декабрь международные резервы Украины выросли на 1,4% и на 1 января 2022 составили 30,94 млрд долларов.

Экономическая правда