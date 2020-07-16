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Автоматические камеры зафиксировали нарушений на дорогах на 52 миллиона

Четверг, 16 июля 2020, 18:40
 

За 45 дней работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения скорость автомобилей в местах установки камер сократилась в 5 раз, а в бюджет государства уже поступило 52 миллиона гривен штрафов.

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, чьи слова передает сайт МВД

Детали: По его словам, также уже удалось на большой процент снизить вероятность ДТП.

Геращенко подчеркнул, что это результат работы всего лишь 50 камер, если их будет 1000 – в бюджет будет поступать миллиард гривен в месяц.

Он добавил, что сейчас закупаются еще 300 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД для общегосударственных трасс. Они будут установлены до конца года.

Предыстория: С 1 июня МВД ввело автоматическую фиксацию нарушений скоростного режима. На вторые сутки работы системы, по словам главы МВД Арсена Авакова, количество нарушений уменьшилось на 40%.

Украинская правда

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