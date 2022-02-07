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Apple планирует следующую презентацию на 8 марта: что покажут

Понедельник, 7 февраля 2022, 10:55
 
getty images

Компания Apple Inc. планирует свою следующую презентацию на начало марта (возможная дата – 8 марта), в частности, покажут новый iPhone SE и новый iPad Air.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам людей, знакомимы с планами компании, Apple Inc. планирует презентовать новый недорогой iPhone и обновленный iPad 8 марта или около 8 марта", - пишет агентство.

Как и другие презентации компании, ожидается, что это будет онлайн-презентация, говорят источники на условиях анонимности.

Сообщается, что Apple представит iPhone SE третьего поколения, обновленный iPad Air и новый компьютер Mac с чипом Apple Silicon.

Предполагается, что новый iPhone SE будет иметь модем 5G, первый для SE линии. Ожидается также, что у смартфона будет более быстрый процессор и лучшая камера, пишет TechCrunch.

iPad Air также получит обновление процессора и добавление подключения 5G.

По данным Bloomberg, Apple также планирует выпустить iOS 15.4 в первой половине марта – ожидается, что добавят функцию, которая позволит разблокировать iPhone с помощью Face ID даже в маске.

Напомним:

Американский техгигант Apple получил рекордную за все время выручку в первом квартале 2022 года финансового года.

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Экономическая правда

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