Китай столкнулся с дефицитом товаров с изображением талисмана Олимпиады – увеличит поставки

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Китай увеличит поставки товаров с изображением талисмана зимней Олимпиады 2022 года панды Бин Дунь Дунь после сообщений о дефиците в магазинах Пекина.

Об этом заявил представитель оргкомитета ОИ Чжао Вэйдун, пишет Reuters.

"Мы уделяем пристальное внимание этой проблеме. Мы координируем (с заводами) увеличение поставок Бин Дунь Дунь", - цитирует агентство его заявление.

Вейдун объяснил дефицит товаров с изображением олимпийской панды отчасти тем, что производственные предприятия закрылись на китайский Новый год, совпавший с открытием Олимпийских игр.

Перед этим Reuters сообщило, что вечером 4 февраля, через несколько часов после открытия зимней Олимпиады, возле флагманского магазина Игр в центре Пекина выстроилась, несмотря на холод, очередь из желающих купить товары с изображением талисмана.

К 14:00 на следующий день все сувениры в виде панды в прозрачном комбинезоне со льда были распроданы.

"Мы продаем их уже год, и все было тихо. Потом внезапно, вчера и особенно сегодня, откуда-то появились толпы и раскупили весь годовой запас", - рассказал охранник магазина.

Агентство добавляет, что лозунг "Одна Бин Дунь Дунь в каждой семье" стал четвертой по популярности темой в китайской соцсети Weibo – за сутки количество просмотров достигло 10,38 млн.

По оценке аналитиков Shanxi Securities, общий доход от продажи лицензионной продукции в дни Олимпиады-2022 в Пекине может составить 2,5 млрд юаней (394,80 млн долл).

Напомним:

Несмотря на официальный бюджет Олимпиады-2022 в 3,9 млрд долларов, на самом деле Китай мог потратить на организацию Игр в 10 раз больше - по меньшей мере 39,5 млрд долларов.

Об экономике Олимпиад и подготовке Китая к Играм-2022 читайте больше в статье Алексея Павлыша и Богдана Мирошниченко: Экономики там нет. Зачем Китаю Зимняя Олимпиада и почему нервничают спонсоры

Экономическая правда