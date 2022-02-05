В США усиливают срочные меры по защите климата
Правительство Соединенных штатов выделит дополнительные 1,15 миллиарда долларов на меры по сокращению утечек метана из старых скважин в рамках объявленного президентом Джо Байденом на COP26 в Глазго Плана действий США по сокращению выбросов метана.
Об этом говориться на сайте Белого дома.
Это финансирование выделяется в дополнение к 4,7 млрд долларов, которые были направлены на программу санации нефтегазовых скважин.
Белый дом сообщает, что санация скважин не только снизит выбросы метана и остановит опасное загрязнение воздуха, но и создаст хорошо оплачиваемые профсоюзные рабочие места и будет способствовать возрождению экономики нефте- и газодобывающих регионов, особенно среди сильно пострадавших громад.
Финансирование, объявленное 31 января, будет доступно штатам для выявления и закупорки заброшенных скважин, восстановления и рекультивации земель, пострадавших от деятельности по добыче нефти и газа, а также демонтажа инфраструктуры, связанной со скважинами. Право на это финансирование в стране получат 26 штатов, имеющих документально подтвержденные заброшенные скважины.
Кроме того, предполагается выделение финансирования в других отраслях, которое также будет направляться на сокращение выбросов метана:
- 11,3 млрд долл через Министерство внутренних дел на рекультивацию заброшенных угольных шахт;
- 1 млрд долл через Министерство транспорта на модернизацию газопроводов;
- 0,1 млрд долл через Агентство по охране окружающей среды на очистку сточных вод, включая меры по улавливанию метана;
- 0,03 млрд долл через Министерство энергетики на мероприятия, направленные на выявление и уменьшение экологических рисков от незарегистрированных добывающих скважин.
Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова проинформировала об этих масштабных мерах по сокращению выбросов со стороны США Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и Министерство энергетики в отдельном письме.
Напоминаем:
В ходе саммита СОР26 более 100 стран мира согласились с планом президента США Джо Байдена по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году.
По состоянию на январь 2022 к инициативе Global Methane Pledge присоединилось около 110 стран, что составляет почти половину глобальных выбросов метана и 70% мирового ВВП.
Олег Савицкий
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