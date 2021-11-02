На 30% за 10 лет: более 100 стран мира обязались сократить выбросы метана
В ходе саммита СОР26 более 100 стран мира согласились с планом президента США Джо Байдена по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году.
Об этом сообщает The Guardian.
Официальное заявление по соглашению объявила президентка ЕК Урсула фон дер Ляен и президент США Джо Байден.
Такой шаг в администрации Байдена считает наиболее способным помочь в борьбе с климатическим кризисом в краткосрочной перспективе.
Среди 105 присоединившихся стран – страны ЕС, Британия, Украина. А также – Бразилия, которая ответственна за пятую часть выбросов метана в мире. В то же время, нет среди перечня одних из ведущих загрязнителей окружающей среды – России, Индии и Китая.
Впервые план анонсировали в сентябре, и до старта СОР26 Штаты пытались собрать как можно больше союзников. В конце концов, во время саммита в Глазго их собралось более ста.
Байден планирует сосредоточиться на сокращении выбросов метана от газовой и нефтепромышленности, ответственных за треть выбросов метана в США. Также метан производят свалки, шахты и агропромышленность.
Метан поглощает значительно в 80 раз больше тепла, чем углерод (СО2), однако быстрее разлагается. Следовательно, сокращение его в атмосфере может относительно быстро уменьшить среднюю температуру планеты.
План, называемый Global Methane Pledge, сможет сделать планету более прохладной на 0,2 градуса к 2050 году при выполнении цели. Так, страны пообещали к 2030 году сократить объем выбросов метана на 30% по отношению к уровню 2020 года.
Более 60 стран подписали соглашение за неделю в преддверии саммита.
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Экономическая правда
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