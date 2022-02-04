Акции Ford упали более чем на 10% – не оправдал ожиданий инвесторов

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Автопроизводитель Ford Motor в пятницу потерял более 10% котировок акций в сутки после раскрытия финансового отчета за последний квартал 2021 года.

Об этом сообщает CNBC.

Финрезультат, опубликованный компанией, оказался значительно хуже прогнозов Уолл-стрит. Причиной до сих пор является дефицит микрочипов на мировом рынке, что является ключевым в производстве автомобилей.

В четверг акции компании на закрытии торгов упали на 3,6% до 19,89 доллара, а на торгах в пятницу упали до 17,85 доллара – или на 10,26%.

Прибыль на акцию Ford составила 26 центов против 45 центов, которые прогнозировал рынок – почти вдвое меньше. Продажи автомобилей составляли 35,3 млрд долларов и отставали от прогнозов меньше – всего на 0,2 млрд долларов.

Хотя Ford удалось превратить убыток 2020 года в чистую прибыль в 12,3 млрд долларов в четвертом квартале 2021 года, компания не смогла выполнить производственный план из-за нехватки полупроводников.

Напоминаем:

Рыночная капитализация автопроизводителя Ford впервые превысила 100 млрд долларов - в четверг акции компании достигли максимальной за 20 лет цены в 25,87 долл. за акцию.

Экономическая правда